TCL привёз новое поколение своих смартфонов в Россию: объявлены цены

TCL привёз новое поколение своих смартфонов в Россию: объявлены ценыНеплохие бюджетники
TCL привез в Россию три модели своих бюджетных смартфонов: TCL 405, TCL 408 и TCL 40R 5G. Дисплей HD+, стереодинамики, большой объем аккумулятора и памяти – все, что вы любите.
Фото: TCL
Экран 6,6 дюймов с разрешением HD+, как сообщает компания, занимает 89% передней стороны смартфона, а TCL 40R 5G еще может похвастаться 90 Гц частотой обновления экрана. В более младших моделях экраны с частотой обновления 60 Гц.
TCL 40R 5G также оснащен тройной 50-мегапиксельной основной камерой, с неплохой съемкой в темноте. Модель TCL 408 позволяет делать макроснимки на камеру с разрешением 12 Мп, а TCL 405 оснащен двойным модулем камеры, где основная с разрешением 13 Мп.
Все три модели поддерживают связь вплоть до 4G (а TCL 40R 5G, что следует из названия, еще и 5G), и оснащены NFC для бесконтактной оплаты.
Аккумулятор на 5000 мА·ч обеспечит до 39 и 74 часов непрерывного использования смартфонов, сообщает компания.
TCL 40R 5G в комплектации 4/128 ГБ доступен по рекомендованной розничной цене 13 990 рублей.
TCL 408 в комплектации 4/64 ГБ доступен по рекомендованной розничной цене 9 990 рублей.
TCL 405 в комплектации 2+32ГБ доступен по рекомендованной розничной цене 6 990 рублей.