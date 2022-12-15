TCL привёз новое поколение своих смартфонов в Россию: объявлены цены

Экран 6,6 дюймов с разрешением HD+, как сообщает компания, занимает 89% передней стороны смартфона, а TCL 40R 5G еще может похвастаться 90 Гц частотой обновления экрана. В более младших моделях экраны с частотой обновления 60 Гц.

TCL 40R 5G также оснащен тройной 50-мегапиксельной основной камерой, с неплохой съемкой в темноте. Модель TCL 408 позволяет делать макроснимки на камеру с разрешением 12 Мп, а TCL 405 оснащен двойным модулем камеры, где основная с разрешением 13 Мп.

Все три модели поддерживают связь вплоть до 4G (а TCL 40R 5G, что следует из названия, еще и 5G), и оснащены NFC для бесконтактной оплаты.

Аккумулятор на 5000 мА·ч обеспечит до 39 и 74 часов непрерывного использования смартфонов, сообщает компания.