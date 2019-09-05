TCL выпустила смартфон с характеристиками Samsung Galaxy A70, но дешевле

Новинка имеет неплохие характеристики: 6,53-дюймовый Full HD-экран, основную камеру с главным датчиком на 48 Мп и двумя дополнительными на 16 и 2 Мп, фронтальную на 24 Мп (это даже лучше, чем у пресловутого Galaxy A70). В качестве аппаратной основы для устройства, как и для аппарата Samsung, выступает платформа Qualcomm Snapdragon 675, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Поддерживает смартфон аккумулятор ёмкостью 3820 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Стоит TCL Plex — 329 евро (около 24 тысяч рублей). В продажу поступит уже в этом месяце.