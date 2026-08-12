Телефоны
Опубликовано 12 августа 2026, 16:04
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Те же процессор и камеры, цена выше: слили характеристики Samsung Galaxy S26 FE

Инноваций не ждём
Samsung Galaxy S26 FE, судя по утечкам, мало чем отличается от предшественника. При этом, что грустно, цена вырастет на 50 евро.
Те же процессор и камеры, цена выше: слили характеристики Samsung Galaxy S26 FE

© Samsung

Согласно данным немецкого издания WinFuture, телефон получит 6,7-дюймовый экран с разрешением 2340×1080, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1900 нит. Доступные цвета: графитовый, фисташковый и голубой.

Внутри установлен прошлогодний процессор Exynos 2500. Оперативной памяти на 8 ГБ, встроенной 128 или 256 ГБ.

Камеры тоже не изменились. Основная на 50 МП с оптической стабилизацией, сверхширокоугольная, 8-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным зумом и фронтальная камера на 12 МП.

Аккумулятор ёмкостью 4900 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 45 Вт, ровно как у прошлой модели.

Защита от воды и пыли соответствует стандарту IP68. Телефон будет работать на Android 17 с оболочкой One UI.

Европейская цена составит около 799 евро, что на 50 евро дороже, чем Galaxy S25 FE на запуске.

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
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