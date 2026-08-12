Те же процессор и камеры, цена выше: слили характеристики Samsung Galaxy S26 FE

Согласно данным немецкого издания WinFuture, телефон получит 6,7-дюймовый экран с разрешением 2340×1080, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1900 нит. Доступные цвета: графитовый, фисташковый и голубой.

Внутри установлен прошлогодний процессор Exynos 2500. Оперативной памяти на 8 ГБ, встроенной 128 или 256 ГБ.

Камеры тоже не изменились. Основная на 50 МП с оптической стабилизацией, сверхширокоугольная, 8-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным зумом и фронтальная камера на 12 МП.

Аккумулятор ёмкостью 4900 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 45 Вт, ровно как у прошлой модели.

Защита от воды и пыли соответствует стандарту IP68. Телефон будет работать на Android 17 с оболочкой One UI.

Европейская цена составит около 799 евро, что на 50 евро дороже, чем Galaxy S25 FE на запуске.