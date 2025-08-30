Tecno 4 сентября покажет сверхтонкий Pova Slim 5G со звонками по Bluetooth

Опубликовано 30 августа 2025, 20:301 мин.
Tecno 4 сентября покажет сверхтонкий Pova Slim 5G со звонками по BluetoothНеобычная функция
Тонкие смартфоны снова становятся популярными. После Galaxy S25 Edge и ожидаемого iPhone 17 Air, Tecno готовит свой вариант — Pova Slim 5G, запуск которого намечен на 4 сентября. Tecno называет его самым тонким смартфоном с изогнутым экраном в мире.
© Tecno
Точные размеры пока не раскрыты, но ранее на MWC 2025 Tecno показывала концепт Spark Slim толщиной всего 5,75 мм. Новый Pova Slim выглядит очень похоже.
Помимо тонкого корпуса, смартфон получит ИИ-инструменты, включая Circle to Search и голосового помощника Ella AI. Необычная функция — возможность совершать звонки без сети, используя Bluetooth для прямого соединения с другим устройством в пределах действия сигнала.
Pova Slim 5G поддерживает полноценную 5G-связь. В дизайне предусмотрена динамическая подсветка вокруг камер.
Телефон обещает батарею на 5 000 мА·ч.