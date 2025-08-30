Tecno 4 сентября покажет сверхтонкий Pova Slim 5G со звонками по Bluetooth

Точные размеры пока не раскрыты, но ранее на MWC 2025 Tecno показывала концепт Spark Slim толщиной всего 5,75 мм. Новый Pova Slim выглядит очень похоже.

Помимо тонкого корпуса, смартфон получит ИИ-инструменты, включая Circle to Search и голосового помощника Ella AI. Необычная функция — возможность совершать звонки без сети, используя Bluetooth для прямого соединения с другим устройством в пределах действия сигнала.

Pova Slim 5G поддерживает полноценную 5G-связь. В дизайне предусмотрена динамическая подсветка вокруг камер.

Телефон обещает батарею на 5 000 мА·ч.