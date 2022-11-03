Tecno даст потрогать свои новейшие флагманы всем желающим. Счастливчики получат смартфон в подарок

Помимо прочего, у участников акции появится возможность получить худи, эко-бутылки, рюкзаки, поясные сумки, поп-сокеты, стикеры и конечно смартфоны.

В игровой зоне можно будет сыграть в игру POVA Runner - победители турнира получат стильное худи от бренда. В аудио-зоне каждый сможет создать свой собственный трек всего лишь с помощью движений. В визуальной зоне можно протестировать фото- и видео- возможности POVA 4 Pro и “создать собственный контент”. Среди тех, кто выложит фото со стенда Tecno на своей странице в VK с хештегом #TECNOPOWER, бренд разыграет Pova 4 Pro. Ну а в демо-зонах вы сможете дополнительно протестировать возможности Pova 4 Pro и других продуктов Tecno.