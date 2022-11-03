Tecno даст потрогать свои новейшие флагманы всем желающим. Счастливчики получат смартфон в подарок

Tecno даст потрогать свои новейшие флагманы всем желающим. Счастливчики получат смартфон в подарокВсего заявлено 5 городов
В честь своего “дня рождения” Tecno запустит крупную акцию в нескольких городах России. Так, с 4 ноября по 11 декабря жители страны смогут протестировать смартфон Pova 4 Pro и другие новинки на стендах Tecno, а также выиграть призы от бренда.
Помимо прочего, у участников акции появится возможность получить худи, эко-бутылки, рюкзаки, поясные сумки, поп-сокеты, стикеры и конечно смартфоны.
В игровой зоне можно будет сыграть в игру POVA Runner - победители турнира получат стильное худи от бренда. В аудио-зоне каждый сможет создать свой собственный трек всего лишь с помощью движений. В визуальной зоне можно протестировать фото- и видео- возможности POVA 4 Pro и “создать собственный контент”. Среди тех, кто выложит фото со стенда Tecno на своей странице в VK с хештегом #TECNOPOWER, бренд разыграет Pova 4 Pro. Ну а в демо-зонах вы сможете дополнительно протестировать возможности Pova 4 Pro и других продуктов Tecno.
4.11 - 6.11 Москва, АВИАПАРК
12.11 - 13.11 Москва, МЕГА Белая дача
19.11 - 20.11 Санкт-Петербург, ТРЦ “Галерея”
26.11 - 27.11 Санкт-Петербург, МЕГА Дыбенко и Екатеринбург, ТРЦ “Гринвич”
3.12 - 4.12 Москва, МЕГА Химки и Казань, МЕГА
10.12 - 11.12 Москва, АВИАПАРК и Самара, ТРК “Космопорт”