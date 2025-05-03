Tecno подтвердила название Pova Curve 5G с изогнутыми с двух сторон краями

Опубликовано 03 мая 2025, 09:001 мин.
Tecno подтвердила название Pova Curve 5G с изогнутыми с двух сторон краямиПока без цена
Китайский бренд Tecno официально подтвердил название своего нового смартфона — Tecno Pova Curve 5G. Компания активно дразнила публику тизерами, показывая дизайн устройства с изогнутым по краям дисплеем. Такой экран, плавно переходящий на боковые грани, обычно встречается в более дорогих моделях.
© Tecno
Тизеры демонстрируют тонкий корпус с полированной отделкой и яркой оранжевой кнопкой питания, добавляющей акцент. Задняя панель оснащена заметным выступом камеры с треугольным светодиодным модулем и двойной камерой, расположенной вертикально.
Хотя точные характеристики пока не раскрыты, слухи указывают на три варианта памяти: 6 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ.
Ожидается, что Pova Curve 5G будет работать на чипсете MediaTek с поддержкой 5G.