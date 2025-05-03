Tecno подтвердила название Pova Curve 5G с изогнутыми с двух сторон краями

Хотя точные характеристики пока не раскрыты, слухи указывают на три варианта памяти: 6 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ.

Ожидается, что Pova Curve 5G будет работать на чипсете MediaTek с поддержкой 5G.