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Опубликовано 14 сентября 2024, 18:45
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Tecno показала новое поколение складных смартфонов Phantom V2

Чем может похвастаться
Tecno представила Phantom V Fold2 5G и Phantom V Flip2 5G, последние в линейке складных смартфонов, оснащенных функциями искусственного интеллекта и стилусом Phantom V Pen.
Tecno показала новое поколение складных смартфонов Phantom V2

© Tecno

V Fold2 5G выделяется 6,42-дюймовым внешним и 7,85-дюймовым внутренним AMOLED-дисплеями, оба с адаптивной частотой обновления от 10 до 120 Гц. Аккумулятор емкостью 5750 мАч и быстрая зарядка мощностью 70 Вт помогают достичь 50% заряда всего за 20 минут. Система из пяти камер включает 50-Мп основной сенсор, телеобъектив и сверхширокоугольный объектив, обеспечивающие запись видео в формате 4K и расширенные возможности фотосъемки. Складной экран совместим с новым V Pen.

V Flip2 5G оснащен 3,64-дюймовым внешним и 6,9-дюймовым внутренним AMOLED-дисплеем, а также 50-Мп системой FreeCam. Его аккумулятор емкостью 4720 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 70 Вт.

Оба устройства оснащены шарнирами, рассчитанными на более чем 400 000 складываний.

Источник:Tecno
Автор:Максим Многословный
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