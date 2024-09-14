Tecno показала новое поколение складных смартфонов Phantom V2

V Fold2 5G выделяется 6,42-дюймовым внешним и 7,85-дюймовым внутренним AMOLED-дисплеями, оба с адаптивной частотой обновления от 10 до 120 Гц. Аккумулятор емкостью 5750 мАч и быстрая зарядка мощностью 70 Вт помогают достичь 50% заряда всего за 20 минут. Система из пяти камер включает 50-Мп основной сенсор, телеобъектив и сверхширокоугольный объектив, обеспечивающие запись видео в формате 4K и расширенные возможности фотосъемки. Складной экран совместим с новым V Pen.

V Flip2 5G оснащен 3,64-дюймовым внешним и 6,9-дюймовым внутренним AMOLED-дисплеем, а также 50-Мп системой FreeCam. Его аккумулятор емкостью 4720 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 70 Вт.

Оба устройства оснащены шарнирами, рассчитанными на более чем 400 000 складываний.