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12:42, 20 февраля 2023
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Tecno показала внешность своего первого складного смартфона

Представит его на MWC 2023

Бренд смартфонов Tecno показал концептуальную фотографию своей первой складной модели PHANTOM V Fold. Также он рассказал некоторые подробности о новинке.

Tecno показала внешность своего первого складного смартфона

Фото: Tecno

PHANTOM V Fold получил собственную уникальную технологию механизма складывания. Бренд обещает, что смартфон будет устойчив к падениям и механическим воздействиям. Механизм в нём защищён от поломки и застревания деталей.

Кроме того, детали PHANTOM V Fold изготовлены из материалов, которые используются в аэрокосмической отрасли. Смартфон будет оснащаться сразу пятью камерами (основные + фронтальные) и работать на процессоре MediaTek Dimensity 9000+.

Tecno показала внешность своего первого складного смартфона

Tecno

PHANTOM V Fold представят 28 февраля 2023 года на выставке Mobile World Congress в Барселоне.

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