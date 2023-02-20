Tecno показала внешность своего первого складного смартфона

PHANTOM V Fold получил собственную уникальную технологию механизма складывания. Бренд обещает, что смартфон будет устойчив к падениям и механическим воздействиям. Механизм в нём защищён от поломки и застревания деталей.

Кроме того, детали PHANTOM V Fold изготовлены из материалов, которые используются в аэрокосмической отрасли. Смартфон будет оснащаться сразу пятью камерами (основные + фронтальные) и работать на процессоре MediaTek Dimensity 9000+.