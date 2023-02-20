Tecno показала внешность своего первого складного смартфона

12:42, 20 февраля 2023
1 мин.
Tecno показала внешность своего первого складного смартфонаПредставит его на MWC 2023
Бренд смартфонов Tecno показал концептуальную фотографию своей первой складной модели PHANTOM V Fold. Также он рассказал некоторые подробности о новинке.
Фото: Tecno
PHANTOM V Fold получил собственную уникальную технологию механизма складывания. Бренд обещает, что смартфон будет устойчив к падениям и механическим воздействиям. Механизм в нём защищён от поломки и застревания деталей.
Кроме того, детали PHANTOM V Fold изготовлены из материалов, которые используются в аэрокосмической отрасли. Смартфон будет оснащаться сразу пятью камерами (основные + фронтальные) и работать на процессоре MediaTek Dimensity 9000+.
Tecno
PHANTOM V Fold представят 28 февраля 2023 года на выставке Mobile World Congress в Барселоне.