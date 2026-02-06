Tecno Pova Curve 2 с необычным блоком камер показали на официальных изображениях

Pova Curve 2 будет доступен в чёрном, серебристом и фиолетовом цветах, с полупрозрачными декоративными деталями.

Полные характеристики пока не раскрыты, но по предварительной информации смартфон получит процессор MediaTek Dimensity 7100, до 12 ГБ оперативной памяти и будет работать на Android 16. Также ожидается аккумулятор на 8000 мА·ч и изогнутый AMOLED-экран с частотой 144 Гц.