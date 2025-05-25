Tecno Pova Curve 5G с изогнутым экраном и камерой 64 МП выходит 29 мая

На задней панели — треугольный модуль с двумя камерами и вспышкой. Основная камера — 64 МП. Также ожидается сканер отпечатков под экраном.

Смартфон будет поддерживать 5G и получит фирменную систему усиления сигнала от Tecno, а также голосовой помощник ELLA.

По предварительной информации, смартфон оснастят процессором MediaTek Dimensity 7300, экраном FHD+, аккумулятором 5500 мА·ч и быстрой зарядкой 45 Вт. Будут доступны версии с 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.