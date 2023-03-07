Tecno представила бюджетные смартфоны Spark 10 и 10 Pro

13:56, 07 марта 2023
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Tecno представила бюджетные смартфоны Spark 10 и 10 ProТочные цены пока неизвестны
Tecno анонсировала новое поколение смартфонов SPARK 10. Это недорогие устройства с привлекательным дизайном и неплохой «начинкой».
Фото: Tecno
Старшая модель Tecno SPARK 10 Pro отличается селфи камерой на 32 Мп с регулируемой подсветкой. В основе смартфона лежит процессор MediaTek Helio G88. Есть вариант с 8 ГБ оперативной памяти, которую можно расширить до 16 ГБ.
Кроме того, SPARK 10 Pro получил 6.8-дюймовый экран с разрешением FHD+. Питает его и младшую модель аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. В основной системе камер у смартфонов установлен 50-Мп датчик.
Tecno
SPARK 10 Pro будет доступен в двух цветах — Звёздный чёрный и Жемчужный белый, а остальные модели серии — в Чёрном, Белом, Голубом и Зелёном.