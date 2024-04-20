TECNO представила смартфон с четыремя 50-Мп камерами CAMON 30 Premier 5G

TECNO CAMON 30 Premier 5G оснащен AMOLED-дисплеем с разрешением 2780×1264 с переменной частотой обновления от 10 до 120 Гц и пиковой яркостью 1400 нит. В вырезе спереди разместилась 50-мегапиксельная фронтальная камера с автофокусом. Тыловая камера состоит из трех 50-Мп модулей: основного сенсора Sony IMX890 (1/1,56", f/1,88) с оптической стабилизацией изображения, перископического объектива с 2-кратным оптическим зумом (эквивалентное фокусное расстояние 70 мм) и ультраширокоугольного сенсора.

Для расширения возможностей съемки смартфон оснащен специализированным чипом Sony Imaging Chip (CXD5622G) с поддержкой технологии PolarAce. Эта комбинация, по словам производителя, повышает плавность записи видео, улучшает цветопередачу, позволяет записывать видео в формате 4K HDR и использует искусственное шумоподавление. Устройство также поддерживает функцию Night Vision для улучшенной съемки в условиях недостаточной освещенности.

Аппаратная основа TECNO CAMON 30 Premier 5G включает в себя процессор MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, 12 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 70 Вт. Среди других примечательных особенностей — распознавание касаний экрана влажными пальцами, Wi-Fi 6, динамики с поддержкой Dolby Atmos, металлический корпус и защита Corning Gorilla Glass 5.

Ожидается, что смартфон поступит в продажу по всему миру в мае, а цены для разных регионов будут объявлены в это же время.