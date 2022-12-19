Tecno привезла в Россию флагманский смартфон, ноутбук и наушники. Цены

Смартфон PHANTOM X2 получил процессор MediaTek Dimensity 9000 5G, память 8 ГБ + 256 ГБ. В системе камер у него установлен 64-мегапиксельный основной модуль с оптической стабилизацией, 13-Мп сверхширокоугольный модуль и 2-Мп модуль для эффекта боке. Смартфон оснащается AMOLED-экраном диагональю 6,8 дюйма. Устройство питает аккумулятор ёмкостью 5160 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 45 Вт. Смартфон может зарядиться до 100% за 60 минут.

PHANTOM X2 будет доступен для предзаказа с 20 декабря за 44 990 рублей на OZON, М.Видео и DNS.