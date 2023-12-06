Tecno привёз новые бюджетные смартфоны Spark 20 в Россию

Внутренняя память 256/128 ГБ может быть расширена до 1 ТБ с помощью карты microSD, а 8 ГБ оперативной памяти для повседневных задач вполне хватает и так.

Tecno SPARK 20 128 ГБ/8 ГБ уже доступен по акционной цене 12 499 рублей в магазине электроники DNS, а Tecno SPARK 20C 128 ГБ/8 ГБ - по цене 11 999 рублей и 9 999 рублей за версию 128 ГБ/4 ГБ соответственно.

SPARK 20 256 Гб/8 Гб и другие версии смартфонов также будут доступны в магазине Tecno на Ozon и всех официальных партнеров в ближайшее время.