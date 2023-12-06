Tecno привёз новые бюджетные смартфоны Spark 20 в Россию

Tecno привёз новые бюджетные смартфоны Spark 20 в РоссиюНеплохой подарок к Новому году
Tecno привез в Россию серию Spark 20. В эту линейку входят SPARK 20, младшая модель SPARK 20C и более бюджетный SPARK Go 2024. Все модели серии могут похвастаться характерным дизайном модуля камеры с тремя кругами, аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки и 6,6-дюймовым дисплеем HD+ 90 Гц с круглым вырезом для фронтальной камеры и интерфейсом Dynamic Port.
SPARK 20 отличается благодаря основной камере 50 МП, камерой селфи 32 МП, сочетанию 256 ГБ основной и 8 ГБ оперативной памяти, а также процессору MediaTek Helio G85.
В SPARK 20 появился вырез на дисплее для фронтальной камеры, оснащенной функцией Dynamic Port. Важная информация, такая как входящие звонки, разблокировка по лицу, предупреждения о низком заряде батареи и состоянии зарядки, отображается в обновленном интерфейсе.
Внутренняя память 256/128 ГБ может быть расширена до 1 ТБ с помощью карты microSD, а 8 ГБ оперативной памяти для повседневных задач вполне хватает и так.
Tecno SPARK 20 128 ГБ/8 ГБ уже доступен по акционной цене 12 499 рублей в магазине электроники DNS, а Tecno SPARK 20C 128 ГБ/8 ГБ - по цене 11 999 рублей и 9 999 рублей за версию 128 ГБ/4 ГБ соответственно.
SPARK 20 256 Гб/8 Гб и другие версии смартфонов также будут доступны в магазине Tecno на Ozon и всех официальных партнеров в ближайшее время.