Tecno привёз новые смартфоны дешевле 7000 рублей в Россию

Основная камера имеет 13 Мп, фронтальная 5 Мп. Заявлена также двойная вспышка. При этом, как утверждает компания, снимки с камер сделает еще лучше встроенный искусственный интеллект.

Tecno Spark Go 2023 на 64 ГБ/3 ГБ с поддержкой NFC будет доступен за 8490 рублей. А до 24 апреля его можно приобрести за 6990 рублей, если брать в официальном магазине Tecno на Ozon, в DNS, а также в магазинах Мегафон, МТС, Билайн, М.Видео и у других официальных партнеров.

В ближайшее время в продажу также поступит вторая версия Spark Go 2023 без поддержки NFC с объемом памяти 64 ГБ/4 ГБ.