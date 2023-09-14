Tecno Spark Go 2023 стоит всего 6 тысяч рублей. Стоит ли его покупать

У эксперта YouTube-канала DimaViper на обзоре была версия Tecno Spark Go 2023 с 6/64 Гб памяти. Сейчас приобрести этот смартфон можно за 6 тысяч рублей.

Вместе с телефоном вы получаете в коробке также плёнку (которую нужно наклеить на экран самостоятельно), силиконовый чехол, блок питания (зарядку) на 10 Вт, кабель USB-C, иголку, документы.

Диагональ экрана у Tecno Spark Go 2023 - 6,6 дюйма, матрица - IPS, разрешение - HD+. Также работает смартфон не на свежем Android 13, а на 12-й версии.

Процессор стоит на Tecno Spark Go 2023 - Mediatek Helio A22. Подходит он больше для тех, кто большую часть времени на смартфоне читает новости, переписывается в мессенджерах. То есть этот аппарат нужен тем, кто хочет просто быть на связи. Правда, модуля NFC у него нет, поэтому вы не сможете оплачивать покупки телефоном.