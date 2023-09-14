Tecno Spark Go 2023 стоит всего 6 тысяч рублей. Стоит ли его покупать

Tecno Spark Go 2023 стоит всего 6 тысяч рублей. Стоит ли его покупатьВот в чём плюсы и минусы этого смартфона
Ведущий YouTube-канала DimaViper проверил в работе новый ультрабюджетник Tecno Spark Go 2023.
У эксперта YouTube-канала DimaViper на обзоре была версия Tecno Spark Go 2023 с 6/64 Гб памяти. Сейчас приобрести этот смартфон можно за 6 тысяч рублей.
Вместе с телефоном вы получаете в коробке также плёнку (которую нужно наклеить на экран самостоятельно), силиконовый чехол, блок питания (зарядку) на 10 Вт, кабель USB-C, иголку, документы.
Диагональ экрана у Tecno Spark Go 2023 - 6,6 дюйма, матрица - IPS, разрешение - HD+. Также работает смартфон не на свежем Android 13, а на 12-й версии.
Процессор стоит на Tecno Spark Go 2023 - Mediatek Helio A22. Подходит он больше для тех, кто большую часть времени на смартфоне читает новости, переписывается в мессенджерах. То есть этот аппарат нужен тем, кто хочет просто быть на связи. Правда, модуля NFC у него нет, поэтому вы не сможете оплачивать покупки телефоном.
Кроме того, вам нужно быть готовым к тому, что придётся долго ждать загрузки разных приложений и игр на Tecno Spark Go 2023. И это из-за очень слабого и медленного процессора. Например, PUBG запускалась на этом телефоне примерно минут 10.
Основная камера у смартфона имеет разрешение 13 Мп, а фронтальная - 5 Мп. Примеры фотографий с них - выше.
Динамик у Tecno Spark Go 2023 довольно тихий, хотя качество звука неплохое для бюджетника. Заряжаться аппарат будет от «родной» зарядки примерно 2,5 часа.
Вывод
Среди плюсов Tecno Spark Go 2023 можно назвать симпатичный дизайн, неплохие экран и камеры (при хорошем освещении). Покупать его имеет смысл разве что для бабушек и дедушек.