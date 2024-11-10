Техноблогер исцарапал iPhone 16 лезвием и поджёг зажигалкой для проверки прочности

Опубликовано 10 ноября 2024, 17:151 мин.
Техноблогер исцарапал iPhone 16 лезвием и поджёг зажигалкой для проверки прочностиИ остался доволен
Обзорщик и техноблогер, автор YouTube-канала JerryRigEverything Зак Нельсон испытал младшую модель iPhone 16 на прочность. Блогер провёл три теста: исцарапал экран смартфона канцелярским ножом, обжог зажигалкой и попытался согнуть устройство.
Прочность стекла Ceramic Shield от Apple Нельсон оценил по шкале твёрдости Мооса, присвоив 6-й пункт, более глубокие царапины блогер оценил на 7 пунктов. По его словам, в принципе, прочностные характеристики «эпловского» стекла такие же, как и от других производителей, но на нём царапины заметны меньше.
JerryRigEverything обжог дисплей открытым огнём от зажигалки и рассказал, что остался доволен: дисплей продолжил нормально работать.
Попытки согнуть iPhone 16 и спереди, и сзади, ни к чему не привели. Нельсон отметил, что заявления Apple о высокой прочности этих моделей — правда. Корпус этих телефонов производится из переработанного алюминия, чем и объясняется прочность корпуса.
Источник:TecheBlog
Автор:Андрей Кадуков