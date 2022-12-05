Tele2 начал выкупать старые смартфоны. Деньги переведут вам на карту

Услуга запущена во всех российских регионах, где есть Tele2, кроме Калининграда. Сдать можно смартфоны и планшеты, которым не более пяти лет, на базе операционных систем Android от 4.4.4 и iOS. Подходят более 1300 моделей разных брендов и производителей.

Сумма зависит от модели, даты производства и технического состояния смартфона. Она будет максимальной, если на дисплее и корпусе присутствуют лишь мелкие царапины и потёртости. Наличие коробки, дополнительных аксессуаров, чека или гарантийного талона не влияет на цену выкупа.

Почитать об условиях подробнее можно по этой ссылке.