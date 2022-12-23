Tele2 объявил страны, в которых для россиян подешевеет роуминг

C новой опцией “Безлимитный интернет за границей” клиенты оператора смогут свободно пользоваться интернетом в ряде стран. Так, если вы находитесь в Египте, Вьетнаме, Иране, Кувейте, Китае, Тайване, Таиланде, Казахстане, вам будет предоставлено 1024 Мб безлимитного интернет-трафика в день, Тунисе – 600 Мб, Доминиканской республике и Южной Корее – 400 Мб. При исчерпании этого лимита безлимитный интернет в роуминге будет предоставляться на скорости 128 Кбит/с.

Услуга доступна для подключения на всех тарифах. Стоимость – 350 рублей в день. При этом абонентская плата списывается со счета только в дни выхода в сеть. Если клиент не пользуется интернетом или находится в России, плата не взимается.

В Сирии абоненты Tele2 теперь смогут воспользоваться опциями “Разговоры без границ” и “30 SMS в Азии, Африке, Америке”. К тому же, как рассказали в пресс-службе, в ноябре Tele2 первой из российских телеком-компаний запустила роуминг в Сомали.