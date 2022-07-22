Tele2 открыл бары в своих салонах связи

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Tele2 открыл бары в своих салонах связиНапитки доступны подписчикам Mixx
Tele2 открыл в некоторых салонах связи бар с авторскими коктейлями. Если подключить мультиподписку Mixx, можно пробовать эти напитки.
Правда, в этих MixxBar будут готовить безалкогольные коктейли. В барную карту входят классический лимонад «Музыкальный фреш», напиток со вкусом персика, апельсина и лайма «Фреш комбо», микс клюквы и ананаса «Фреш видео».
Что касается подписки Mixx, то она включает в себя:
- дополнительные 50 ГБ мобильного трафика;
- безлимит в соцсетях и мессенджерах;
- страховка от «сгорания» накопленных минут и ГБ;
- блокировка SMS-спама и рекламы;
- двойная защита от нежелательного контента;
- просмотр фильмов, сериалов и телеканалов от Wink;
- скидка на еду в сервисах «Еда ВКонтакте», Delivery Club и «Самокат»;
- дополнительные 16 ГБ в Облаке Mail.ru;
- скидка на технику Xiaomi до 15% и т.д.
Почитать о подписке подробнее можно по этой ссылке.