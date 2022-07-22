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Tele2 открыл бары в своих салонах связи

Напитки доступны подписчикам Mixx
Tele2 открыл в некоторых салонах связи бар с авторскими коктейлями. Если подключить мультиподписку Mixx, можно пробовать эти напитки.
Tele2 открыл бары в своих салонах связи

Правда, в этих MixxBar будут готовить безалкогольные коктейли. В барную карту входят классический лимонад «Музыкальный фреш», напиток со вкусом персика, апельсина и лайма «Фреш комбо», микс клюквы и ананаса «Фреш видео».

Что касается подписки Mixx, то она включает в себя:

  • дополнительные 50 ГБ мобильного трафика;
  • безлимит в соцсетях и мессенджерах;
  • страховка от «сгорания» накопленных минут и ГБ;
  • блокировка SMS-спама и рекламы;
  • двойная защита от нежелательного контента;
  • просмотр фильмов, сериалов и телеканалов от Wink;
  • скидка на еду в сервисах «Еда ВКонтакте», Delivery Club и «Самокат»;
  • дополнительные 16 ГБ в Облаке Mail.ru;
  • скидка на технику Xiaomi до 15% и т.д.

Почитать о подписке подробнее можно по этой ссылке.

Tele2 открыл бары в своих салонах связи
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