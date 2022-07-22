Tele2 открыл бары в своих салонах связи

Правда, в этих MixxBar будут готовить безалкогольные коктейли. В барную карту входят классический лимонад «Музыкальный фреш», напиток со вкусом персика, апельсина и лайма «Фреш комбо», микс клюквы и ананаса «Фреш видео».

Что касается подписки Mixx, то она включает в себя:

дополнительные 50 ГБ мобильного трафика;

безлимит в соцсетях и мессенджерах;

страховка от «сгорания» накопленных минут и ГБ;

блокировка SMS-спама и рекламы;

двойная защита от нежелательного контента;

просмотр фильмов, сериалов и телеканалов от Wink;

скидка на еду в сервисах «Еда ВКонтакте», Delivery Club и «Самокат»;

дополнительные 16 ГБ в Облаке Mail.ru;

скидка на технику Xiaomi до 15% и т.д.

Почитать о подписке подробнее можно по этой ссылке.