Tele2 поднял цены на некоторые тарифы в два раза

Пользователи выражают недовольство происходящим. Они пишут, что изначально подключали тариф за 350 рублей, затем он подорожал до 450 рублей, а теперь и вовсе до 750. Tele2 пока ситуацию никак не прокомментировала.

Вчера стало известно, что мобильные операторы России начали брать плату за подключение SIM-карты. Tele2 введёт эту практику с 1 августа.