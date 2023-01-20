Tele2 предложил обменять минуты на билеты в кино и кофе

В частности, минуты в качестве валюты принимает Afisha.ru. Для обмена доступны номиналы 300 и 500 минут, которые эквивалентны 300 и 500 рублям.

Обменять минуты на кофе москвичи смогут в сети «Вкусно – и точка». Для американо или капучино нужны 200 накопленных минут. В других городах партнёрами проекта стали региональные сети. В Иркутске и Абакане – Coffee Like, в Улан-Удэ – Red Cup, в Южно-Сахалинске – Papa Coffee, в Ноябрьске – «Горький».

Обменять минуты на кофе можно до 1 мая 2023 года, а на билеты — до 15 июня 2023 года.