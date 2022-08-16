Tele2 разрешил менять минуты на трафик в YouTube, TikTok и «ВКонтакте»

Чтобы сделать это, нужно перейти в раздел «Управление минутами» в приложении или личном кабинете на сайте Tele2. Там надо выбрать пункт меню «Безлимитные сервисы», указать интересующий сервис и количество минут для обмена. Пока можно обменять либо 60, либо 120 минут. В первом случае абонент получит час безлимита на выбранном сайте или в приложении; во втором — два часа безлимита.