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Tele2 разрешил менять минуты на трафик в YouTube, TikTok и «ВКонтакте»60 минут на час безлимита
Tele2 запустил новую услугу — можно обменять неизрасходованные минуты на безлимитный трафик в YouTube, TikTok, «ВКонтакте» и «Звук». Количество минут для обмена приравнивается ко времени нахождения в выбранном приложении.
Чтобы сделать это, нужно перейти в раздел «Управление минутами» в приложении или личном кабинете на сайте Tele2. Там надо выбрать пункт меню «Безлимитные сервисы», указать интересующий сервис и количество минут для обмена. Пока можно обменять либо 60, либо 120 минут. В первом случае абонент получит час безлимита на выбранном сайте или в приложении; во втором — два часа безлимита.
После обмена система выдаст промокод, который нужно активировать в личном кабинете Tele2 до использования выбранного ресурса.