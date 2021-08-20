Tele2 разрешил полгода не платить за тариф покупателям смартфона Xiaomi

Купить устройство нужно в период с 20 августа по 30 сентября 2021 года. Помимо Xiaomi Redmi 9T в акции участвует модель Xiaomi Redmi Note 10. Бесплатный период тарифа начинается со второго месяца его использования. Уточняется, что предложение доступно как новым, так и действующим клиентам компании при переходе на тариф «Везде онлайн» и покупке гаджета.

Тариф «Везде онлайн» включает в себя интернет, звонки и доступ к коллекции фильмов, сериалов, мультфильмов, концертов на Wink (18+). Также в тарифе есть безлимитный доступ к Telegram, WhatsApp, Viber, «ТамТам», Instagram, Facebook, «ВКонтакте», Clubhouse и «Одноклассникам». В Москве абонентская плата составляет 500 рублей в месяц. Таким образом экономия за полгода при покупке смартфона Xiaomi составит 3000 рублей.