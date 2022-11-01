Tele2 проводит розыгрыш миллиона рублей при пополнении баланса через СБП

Каждый месяц организатор розыгрыша будет определять пять победителей, которых ждёт главный приз — 1 миллион рублей. Кроме того, еженедельно будут выбираться 35 000 участников: они выиграют по тысяче рублей.

Победители определяются случайным образом. Акция будет проходить с 1 ноября по 31 декабря 2022 года. Оплатить услуги связи через СБП можно на сайте tele2.ru. Важное замечание: в розыгрыше участвуют платежи от 10 рублей и выше. Почитать условия акции подробнее можно по этой ссылке.