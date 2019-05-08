Tele2 возвращает деньги на счёт мобильного при покупке телефонов Samsung

Оператор сотовой связи Tele2 объявил о запуске акции «Кешбэк за покупку 4G-смартфона Samsung». Теперь пользователи тарифов «Мой онлайн» и «Мой онлайн+» смогут получить обратно 500 и 1000 рублей соответственно при покупке смартфона Samsung. Денежные средства будут зачислены на счёт мобильного телефона. Их можно использовать для оплаты услуг связи Tele2.

В акции участвуют все 4G-смартфоны Samsung, в том числе устройства серии Galaxy A. В пресс-релизе Tele2 сообщает, что по итогам первого квартала именно телефоны от Samsung стали одними из самых продаваемых в сети оператора.