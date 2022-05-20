Tele2 запустил выгодный тариф с мобильной связью и домашним интернетом в новых регионах

Ранее опция была доступна только жителям Москвы и Тулы. Теперь подключиться могут и абоненты из Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей. Tele2 реализует это решение совместно с компанией «Ростелеком».

Особенностью услуги компания называет то, что клиенты могут включить домашний интернет в свой привычный тариф на мобильную связь, не меняя его. Подключение доступно на тарифах линейки «Мой», а также на ряде архивных тарифов. Доплата за подключение домашнего интернета составит от 100 до 500 рублей в зависимости от скорости и региона.

Оформить заявку на подключение можно в салоне связи Tele2 или в мобильном приложении оператора и в личном кабинете. Роутер можно купить за полную цену или в рассрочку.