Телефон быстро разряжается? Попробуйте повторить эти шаги

- Уменьшите яркость экрана. Дисплей является одним из основных источников расхода заряда батареи. Уменьшите яркость через панель уведомлений или включите функцию «Адаптивная яркость», чтобы она автоматически регулировалась в зависимости от окружающего освещения.

- Включите темный режим. Переключитесь в темный режим в системных настройках и поддерживаемых приложениях, чтобы экономить заряд батареи.

- Ограничить службы определения местоположения. Отключите доступ к местоположению для приложений, которым он не нужен постоянно. Доступ к этим настройкам осуществляется через меню «Безопасность и местоположение».

Ограничить фоновую активность. Многие приложения запускаются и работают «на фоне». Перейдите в Настройки > Батарея или Приложения и уведомления, чтобы ограничить ненужную фоновую активность.

- Уменьшите частоту обновления. Высокая частота обновления экрана расходует больше заряда батареи. Для увеличения времени автономной работы снизьте частоту обновления до 60 Гц в тех же настройках.

- Используйте режим экономии заряда батареи. Включите режим экономии заряда батареи, чтобы ограничить фоновую активность и снизить производительность процессора.

- Отключить вибрацию и тактильную отдачу. Отключите вибрацию и тактильную отдачу для неосновных функций в настройках «Звук и вибрация».

- Ограничить Push-уведомления. Отключите уведомления для «неосновных» приложений, чтобы снизить расход заряда батареи из-за частых оповещений.

- Контроль автоматических обновлений приложений. Установите, чтобы приложения обновлялись только тогда, когда телефон заряжается или подключен к Wi-Fi, чтобы экономить заряд батареи. Отрегулируйте эти параметры в настройках Play Store.

- Поддерживайте программное обеспечение в актуальном состоянии. Регулярно проверяйте наличие обновлений системы и приложений. Эти обновления часто содержат оптимизации и исправления ошибок, которые улучшают время автономной работы.