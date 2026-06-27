Телефон-«гибрид» Commodore подешевел на $100 перед стартом предзаказов

Базовая модель телефона теперь будет стоить 399 долларов вместо изначальных 500. Это касается всех расцветок: бежевого, белого, серебристого и полупрозрачного синего. Правда, дорогая версия Founders Edition с покрытием из 24-каратного золота осталась по старой цене в 640 долларов.

Callback 8020 создан как устройство для «цифрового детокса». У него Sailfish OS, но телефон поддерживает установку почти всех приложений под Android. В телефоне нет встроенного браузера и «токсичных» соцсетей. Мессенджеры всё ещё можно использовать, как и Spotify, Google Карты и др.