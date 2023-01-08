Телефон Motorola получит спутниковую связь

По словам компании, сервис будет коммерчески доступен в Северной Америке и Европе в первом квартале 2023 года. В Австралии, Новой Зеландии, Африке и Латинской Америке он будет запущен где-то в первой половине 2023 года, а в других регионах — во второй половине года.

Ранее компания заявляла, что использует поставщика чипсетов MediaTek, но не назвала партёера по спутниковой связи. Теперь стало известно, что будет использоваться инструмент Skylo для спутниковой связи. Skylo управляет подключениями к устройствам через существующие лицензированные группировки спутников GEO, такие как Inmarsat и другие.

Сервис Bullitt работает через мессенджер Bullitt Satellite. Сначала смартфон будет пытаться отправить сообщение через Wi-Fi или сотовую связь, а если это невозможно, то будет использоваться спутниковая связь.