Телефон, но без обычных приложений: что известно об устройстве OpenAI

В центре угла будет идея отказа от классических приложений. Вместо того чтобы открывать разные программы и переключаться между ними, как пишут СМИ, владелец сможет просто дать задачу встроенному ИИ. Например, чтобы запланировать встречу, не нужно будет заходить в календарь, сообщения и почту — всё это сделает сам помощник.

Похожие идеи уже появлялись раньше. Rabbit R1 пыталось упростить работу с приложениями, но его возможности были ограничены, да и публикой устройство не было принято.

Также сообщается, что компания может сотрудничать с производителями чипов, чтобы создать процессор, «лучше подходящий для задач с ИИ». Производством, возможно, займётся Luxshare.

По прогнозам, разработка завершится не раньше 2026−2027 годов, а выпуск может начаться только к 2028 году.