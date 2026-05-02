Телефоны
Опубликовано 02 мая 2026, 15:42
1 мин.

Телефон, но без обычных приложений: что известно об устройстве OpenAI

Но понятного мало
OpenAI, как пишут СМИ, рассматривает возможность создания некоего устройства. И это скорее всего будет смартфон с ИИ. Но он может сильно отличаться от привычных нам телефонов.
© Ferra.ru

В центре угла будет идея отказа от классических приложений. Вместо того чтобы открывать разные программы и переключаться между ними, как пишут СМИ, владелец сможет просто дать задачу встроенному ИИ. Например, чтобы запланировать встречу, не нужно будет заходить в календарь, сообщения и почту — всё это сделает сам помощник.

Похожие идеи уже появлялись раньше. Rabbit R1 пыталось упростить работу с приложениями, но его возможности были ограничены, да и публикой устройство не было принято.

Также сообщается, что компания может сотрудничать с производителями чипов, чтобы создать процессор, «лучше подходящий для задач с ИИ». Производством, возможно, займётся Luxshare.

По прогнозам, разработка завершится не раньше 2026−2027 годов, а выпуск может начаться только к 2028 году.