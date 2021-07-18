Телефон с быстрой 160-Вт зарядкой протестировали

У смартфона есть ещё электрохромная плёнка, которая может менять цвет, и электролюминесцентная плёнка, светящаяся зелёным при подключении зарядного устройства. Если последняя включена, время зарядки увеличивается с 10 до 12 минут.

В комплекте со смартфоном тестировщикам прислали зарядное устройство мощностью 160 Вт. Оно довольно крупное, рассчитано на 20 В и 8 А.

Авторы подключили Infinix Concept Phone 2021 к зарядке и стали ждать. Через две минуты батарея заполнилась уже на 22%. На момент 4:45 показывало уже 50%. Через 11:28 батарея зарядилась на 100%. Температура смартфона во время зарядки колебалась в районе 40 градусов по Цельсию.