Опубликовано 17 января 2026, 19:29
1 мин.

Телефон Трампа якобы предзаказало почти 600 тысяч человек, но СМИ этому не верят

Данные вызывают среди экспертов сомнения
Скандал вокруг смартфона Trump Mobile T1 не затихает. Этот «золотой» телефон рекламируют с июня и предлагают внести за него депозит в 100 долларов, но устройство до сих пор так и не поступило в продажу, отмечают СМИ. Недавно появилась информация, что на телефон якобы оформлено почти 600 тысяч предзаказов.
На первый взгляд цифра впечатляющая, но подтвердить её «невозможно». Как выяснил The Verge, источник этих данных — обычный пост в соцсетях, опубликованный ещё в декабре. Позже его растиражировали другие пользователи и даже пресс-служба губернатора Калифорнии.

На деле никаких официальных сведений о количестве реальных покупателей нет. Более того, нет и доказательств, что сам телефон «вообще существует».

Политики США, кстати, просят проверить Trump Mobile на использование «обманных методов продаж», в том числе из-за отказа от обещания производить T1 в США. Эксперты отмечают, что телефон с такими характеристиками физически невозможно собрать на американских заводах.

Автор материала считает, что расследование FTC вряд ли приведёт к серьёзным результатам.

