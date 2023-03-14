Телефон в телефоне: приложение превращает внешний экран Oppo Find N2 Flip в отдельный смартфон

Программное обеспечение можно загрузить из магазина Google Play. CoverScreen некоторое время была доступна для Samsung Z Flip 3 и 4. Но внешний экран у этих моделей слишком маленький — 1,9 дюйма. У Oppo Find N2 Flip с 3,26-дюймовым экраном с портретной ориентацией и разрешением 720 x 382 пикселей потенциал выше.

По умолчанию внешний дисплей телефона отображает только строки темы электронных писем или предлагает прогноз погоды только на несколько часов, а не на весь день. С CoverScreen же можно увидеть рабочий стол, запускать приложения, полноценную клавиатуру Qwerty и др.