Телефоны Google Pixel получили функцию поиска вирусов в реальном времени

Опубликовано 14 ноября 2024, 18:581 мин.
Телефоны Google Pixel получили функцию поиска вирусов в реальном времениИ защита от мошеннических звонков
Служба Google Play Protect получила обновление у ряда пользователей, добавив функцию обнаружения угроз в реальном времени, которая отслеживает поведение приложений на устройстве. В отличие от традиционных сканирований, которые выявляют вредоносный код при установке, обнаружение угроз продолжает следить за приложениями и после их установки, уведомляя пользователей в реальном времени о подозрительном поведении.
Эта функция, использующая конфиденциальную инфраструктуру Android под названием Private Compute Core для защиты данных, уже доступна на моделях Pixel 6 и новее, а в будущем будет распространена на другие Android-устройства от Lenovo, OnePlus, Oppo и других.
Кроме того, Google запускает функцию защиты от мошеннических звонков, которая использует искусственный интеллект на устройстве для анализа звонков и выявления признаков мошенничества. Если ИИ обнаруживает подозрительные разговорные паттерны, он предупреждает пользователя о необходимости завершить звонок. Эта функция доступна для участников бета-программы на устройствах Pixel 6 и новее, а в будущем будет доступна и для других Android-устройств.