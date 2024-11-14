Телефоны Google Pixel получили функцию поиска вирусов в реальном времени

Эта функция, использующая конфиденциальную инфраструктуру Android под названием Private Compute Core для защиты данных, уже доступна на моделях Pixel 6 и новее, а в будущем будет распространена на другие Android-устройства от Lenovo, OnePlus, Oppo и других.

Кроме того, Google запускает функцию защиты от мошеннических звонков, которая использует искусственный интеллект на устройстве для анализа звонков и выявления признаков мошенничества. Если ИИ обнаруживает подозрительные разговорные паттерны, он предупреждает пользователя о необходимости завершить звонок. Эта функция доступна для участников бета-программы на устройствах Pixel 6 и новее, а в будущем будет доступна и для других Android-устройств.