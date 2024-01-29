Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Телефоны
Опубликовано 29 января 2024, 17:53
1 мин.

Телефоны Google Pixel пострадали от очередной ошибки хранения данных

Не самое лучшее начало года
Пользователи телефонов Pixel снова столкнулись с серьезной проблемой хранения данных, на этот раз вызванной обновлением системы Google Play от января 2024 года. Ошибка приводит к сбоям в работе приложений, неработающим телефонам и высокому риску потери данных.
Телефоны Google Pixel пострадали от очередной ошибки хранения данных

© Google

Как и в случае с октябрьским обновлением, последняя проблема, похоже, связана с проблемами с разрешениями, из-за чего пользователи не могут получить доступ к внутреннему хранилищу. В результате камера и функция скриншотов становятся нерабочими, а файловые менеджеры показывают пустые папки. Также страдает USB-подключение, а в некоторых случаях телефоны вообще не загружаются.

Январское обновление представляет собой модуль Project Mainline или APEX — новый метод доставки системных обновлений через Play Store. В отличие от традиционных OTA-обновлений, пользователи не могут отказаться от обновлений Project Mainline, что делает их уязвимыми перед возможными ошибками.

Google знает о проблеме и проводит расследование. Пользователям рекомендуется регулярно создавать резервные копии данных и не перезагружать телефон, чтобы предотвратить автоматическую установку обновления.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
Теги:
#смартфон
,
#память
,
#Pixel
,
#Google