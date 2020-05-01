Телефоны Xiaomi уличили в слежке за пользователями

Об этом пишет Forbes. Обнаружилось, что стандартный браузер Xiaomi записывает информацию обо всех визитах веб-сайтов, о поисковых запросах и просмотрах постов в новостной ленте. Сообщается, что отслеживание происходит даже в приватном режиме.

Помимо этого, устройства Xiaomi, как отмечается, могут отслеживать то, какие папки открывает пользователь. Все эти данные якобы отправляются на удалённые сервера в Сингапуре и России.

Сама Xiaomi отрицает проблемы с приватностью. Компания утверждает, что все данные шифруются. В Xiaomi подтвердили, что собирали данные браузера, но делали это, не нарушая анонимности пользователей. В режиме инкогнито же, по словам представителей компании, сбора данных не идёт.

UPD:

В редакцию Ferra.ru поступило официальное заявление от Xiaomi:

«В компании Xiaomi с разочарованием восприняли недавнюю статью в издании Forbes. В материале имеет место неверное понимание нашей позиции, связанной с принципами безопасности и защиты личных данных. Защищенность данных наших пользователей и безопасность использования интернета входят в число основных приоритетов для Xiaomi. Мы убеждены в том, что строго соблюдаем и выполняем все требования местных законов и правил. Мы уже обратились к Forbes и дали свои пояснения относительно возникшего досадного непонимания»