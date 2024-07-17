Telegram на смартфонах Samsung будет поддерживать автоматический перевод разговора

Live Translate — аналог Google Translate, отличается от конкурента не просто двусторонним переводом и озвучкой текста, но и голосовым переводом реальных телефонных разговоров. Теперь же Samsung расширяет работу этой функции на популярные во многих странах мессенджеры, такие как KakaoTalk, Line, WeChat, WhatsApp, Telegram, Signal, Google Meet и другие.

Впервые Samsung представила Live Translate с обновлением оболочки One UI 6.1 на смартфонах серии S24 в рамках пакета ИИ-функций Galaxy AI: функция переводит обычные телефонные разговоры. С выходом One UI 6.1.1 функция начнёт поддерживать и указанные сервисы, перевод будет осуществляться в едином пользовательском интерфейсе.

На прошедшей 10 июля презентации новинок Galaxy Unpacked Samsung подтвердила апрельское заявление, что к 13 уже поддерживаемым языкам добавятся 3 новых языка: арабский, индонезийский и русский, а также 3 новых диалекта: австралийский английский, кантонский и канадский французский.