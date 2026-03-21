«Телевик», датчик Sony, фирменное ПО Lumo: на что способна камера OnePlus 15T
Смартфон получит основную камеру на 50 мегапикселей с датчиком Sony IMX906. Второй модуль — перископический телеобъектив, также на 50 мегапикселей. Он обеспечит 3.5-кратный оптический зум и до 7-кратного приближения за счёт программной обработки.
Внимания заслуживает и технология Lumo — это фирменная платформа обработки изображений, которую OnePlus унаследовала от Oppo. Она нацелена прежде всего на качественную портретную съёмку. Система объединяет данные с камер, вычисляет глубину пространства и обрабатывает цвета. Все тыловые камеры оснащены оптической стабилизацией.
OnePlus 15T также получит 6.32-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 165 Гц, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятор на 7500 мАч с быстрой зарядкой 100 Вт.
Презентация состоится 24 марта.