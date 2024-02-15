Темп перехода Android-пользователей на iPhone замедлился

По данным аналитической компании CIRP, в 2023 году 13% новых покупателей iPhone перешли с Android, по сравнению с 15% в 2022 году. Хотя это снижение не является драматическим, оно знаменует собой сдвиг после многих лет, когда пользователи Android переходили на iPhone все чаще и чаще.

Это может быть связано с несколькими факторами. В 2023 году флагманские устройства на базе Android в основном обновлялись постепенно, без «революционных» инноваций, которые могли бы привлечь новых пользователей. И наоборот, Apple продолжала укреплять свой подход «огороженного сада», потенциально делая переход менее привлекательным для тех, кто сильно вложился в экосистему Google.

Важно отметить, что 13% все еще представляют собой значительную часть новых пользователей iPhone. Однако эта тенденция свидетельствует о растущей стабильности обеих экосистем, когда пользователи придерживаются привычной территории.