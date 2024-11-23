Темпы роста числа абонентов мобильного интернета остановились во всем мире

Опубликовано 23 ноября 2024, 01:301 мин.
Темпы роста числа абонентов мобильного интернета остановились во всем миреСохраняется разрыв в доступности и охвате
По данным исследования GSMA, глобальное распространение мобильного интернета достигло 4,6 миллиарда пользователей, что составляет примерно 57% населения планеты. Однако темпы роста числа новых пользователей замедляются. В период с 2015 по 2021 год к мобильному интернету ежегодно подключалось более 200 миллионов человек. За последние два года это число сократилось до 160 миллионов
«Доступность» остается ключевым барьером. Хотя стоимость передачи данных снизилась, различия сохраняются — в Африке интернет стоит в два раза дороже, чем в Америке. Макс Кювелье Джакомелли (Max Cuvellier Giacomelli) из GSMA подчеркивает, что на ранних этапах внедрение технологий было обусловлено их доступностью для более обеспеченных слоев населения, сейчас доступ имеют практически любые слои. Но радикально тарифы в странах-пионерах технологии менять вряд ли будут.
Разрывы в покрытии также сокращаются. В странах Африки к югу от Сахары, где наблюдается самый большой разрыв в охвате, доступность мобильной широкополосной связи повысилась с 83% в 2021 году до 87% в 2023 году.