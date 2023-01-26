Теперь это редкость: вышел новый смартфон TCL со съёмной батареей

TCL Ion X оснащён восьмиядерным процессором MediaTek Helio G25, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Есть также слот microSD, поддерживающий до 512 ГБ. Также у смартфона есть 6-дюймовый дисплей с разрешением 720p, 13-мегапиксельная задняя камера и 5-мегапиксельная фронтальная.

Что касается времени автономной работы, то смартфон может прожить целый день. У съёмной батареи ёмкость составляет 3000 мАч.

Смартфон продаётся в магазинах Metro за 119 долларов.