Теперь глаза болеть не будут: Hisense представила смартфон на электронных чернилах Hi Reader Pro

Помимо прочего смартфон имеет аккумулятор емкостью 4000 мАч, поддерживает 4G LTE и работает под управлением Android 11. Он также без проблем подключится к Wi-Fi или к вашим наушникам через Bluetooth 5.0. Зарядка устройства обеспечивается через USB-C.

Купить его можно будет за 246 долларов в Китае напрямую от производителя или за 347 долларов через AliExpress.