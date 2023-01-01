Теперь глаза болеть не будут: Hisense представила смартфон на электронных чернилах Hi Reader Pro

21:04, 01 января 2023
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Теперь глаза болеть не будут: Hisense представила смартфон на электронных чернилах Hi Reader ProВсего за 246 долларов (если вы в Китае)
Если вы являетесь счастливым обладателем читалки на электронных чернилах, то скорее всего задавались вопросом: “почему нельзя сделать полноценный смартфон с таким экраном?”. Встречайте - Hisense Hi Reader Pro - смартфон с 6,1-дюймовым дисплеем на электронных чернилах с процессором Qualcomm Snapdragon 662, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти
Фото: Hisense
Помимо прочего смартфон имеет аккумулятор емкостью 4000 мАч, поддерживает 4G LTE и работает под управлением Android 11. Он также без проблем подключится к Wi-Fi или к вашим наушникам через Bluetooth 5.0. Зарядка устройства обеспечивается через USB-C.
Купить его можно будет за 246 долларов в Китае напрямую от производителя или за 347 долларов через AliExpress.