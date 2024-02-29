Теперь глобальный: стоит ли покупать Redmi Note 13 Pro+ 5G

Теперь глобальный: стоит ли покупать Redmi Note 13 Pro+ 5GЭту модель подробно протестировали
Глобальная версия Xiaomi Note 13 Pro+ 5G имеет в комплекте ключ для извлечения слота для SIM-карт, краткое руководство, чехол, защитную плёнку сразу же на дисплее, блок питания на 120 Вт, кабель USB-C.
Оснащён также смартфон защитой от влаги по стандарту IP68. При этом корпус у него выполнен из пластика.
Экран на Note 13 Pro+ 5G обладает матрицей AMOLED, диагональю 6,67 дюйма. Сам по себе дисплей изогнутый. Также приклеенная с завода плёнка на нём быстро покрывается пузырьками. Частота обновления экрана — максимум 120 Гц.
Процессор на Xiaomi Note 13 Pro+ 5G стоит MediaTek Dimensity 7200 Ultra. ОЗУ при этом 8/12 ГБ, объём постоянной памяти — 256/512 ГБ.
Аккумулятор у устройства на 5000 мА*ч. В PCMark смартфон выдал 7 часов 53 минуты. В среднем с 0 до 100% он заряжается за 27 минут.
Основная камера у Note 13 Pro+ 5G имеет разрешение 200 МП с оптической стабилизацией, ширик — на 8 МП, макро — на 2 МП. Фронтальная камера имеет 16 МП. С примерами снимков вы можете ознакомиться ниже (слева — Xiaomi, справа — Samsung S24).
Видео на фронтальную камеру вы максимум сможете записывать в 1080p 60 к/с, на основную — в 4К 30 к/с.
Вывод
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G — это неплохой смартфон, если брать его максимум за 31 тысячу рублей. Фото на него получаются классными, присутствует влагозащита IP68. Если же он будет стоить больше 31 тысячи, то лучше обратить внимание на другие модели. Note 13 Pro+ 5G представляет собой скорее усложнённую версию Samsung Galaxy A54 с меньшей «тормознутостью» оболочки.