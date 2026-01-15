Теперь и глава Nothing заявил, что смартфоны в этом году станут ещё дороже

По его словам, индустрия смартфонов переживает серьёзные изменения, которых не было более десяти лет. Раньше производители привыкли к тому, что комплектующие со временем дешевеют. Но этот принцип больше не работает. Главная причина — резкий рост цен на память из-за ИИ.

Карл Пей отмечает, что развитие ИИ сильно увеличило спрос на микросхемы памяти. Та же самая память используется и в смартфонах, и в мощных серверах для ИИ. Крупные технологические компании заранее выкупают производственные мощности, из-за чего смартфоны теперь «напрямую конкурируют с ИИ-инфраструктурой».

Стоимость памяти уже выросла в несколько раз и, по прогнозам, будет расти дальше. Компоненты, что раньше стоили менее 20 долларов, к концу 2026 года могут подорожать до 100 долларов в дорогих моделях.

Перед производителями стоит выбор: либо значительно повышать цены, либо снижать характеристики устройств. Карл Пей считает, что эпоха «дешёвых смартфонов с лучшими характеристиками» подходит к концу.