Теперь и глава Nothing заявил, что смартфоны в этом году станут ещё дороже

Теперь и глава Nothing заявил, что смартфоны в этом году станут ещё дорожеОн это объяснил
По его словам, индустрия смартфонов переживает серьёзные изменения, которых не было более десяти лет. Раньше производители привыкли к тому, что комплектующие со временем дешевеют. Но этот принцип больше не работает. Главная причина — резкий рост цен на память из-за ИИ.
Карл Пей отмечает, что развитие ИИ сильно увеличило спрос на микросхемы памяти. Та же самая память используется и в смартфонах, и в мощных серверах для ИИ. Крупные технологические компании заранее выкупают производственные мощности, из-за чего смартфоны теперь «напрямую конкурируют с ИИ-инфраструктурой».
Стоимость памяти уже выросла в несколько раз и, по прогнозам, будет расти дальше. Компоненты, что раньше стоили менее 20 долларов, к концу 2026 года могут подорожать до 100 долларов в дорогих моделях.
Перед производителями стоит выбор: либо значительно повышать цены, либо снижать характеристики устройств. Карл Пей считает, что эпоха «дешёвых смартфонов с лучшими характеристиками» подходит к концу.