Теперь и недорогие смартфоны Samsung будут продаваться с разными процессорами в зависимости от страны

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Теперь и недорогие смартфоны Samsung будут продаваться с разными процессорами в зависимости от страныРечь о модели Galaxy A53
Немецкие источники сообщили, что в 2022 году появятся разные версии Samsung Galaxy A53. Эти смартфоны будут поставляться с разными процессорами в зависимости от региона. Такую же схему компания уже давно использует в отношении флагманов.
Источники отметили, что одна из серьёзных задач Samsung в 2021 и 2022 годах — производство достаточного количества телефонов для удовлетворения спроса. Из-за этого компания представит Galaxy S22 с процессором Qualcomm на большем количестве рынков, чем обычно.
Кроме того, политика разных процессоров будет касаться и среднебюджетной модели Samsung Galaxy A53. Она станет первым аппаратом линейки Galaxy A5x, который будет продаваться как с SoC Exynos, так и с SoC Snapdragon.
Известно, что одна версия телефона получит Exynos 1200. А вот вторая может получить Snapdragon 778G или Snapdragon 778G Plus.
В каких странах какие модели выйдут, пока непонятно.
Источник: Galaxyclub