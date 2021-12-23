Теперь и недорогие смартфоны Samsung будут продаваться с разными процессорами в зависимости от страны

Источники отметили, что одна из серьёзных задач Samsung в 2021 и 2022 годах — производство достаточного количества телефонов для удовлетворения спроса. Из-за этого компания представит Galaxy S22 с процессором Qualcomm на большем количестве рынков, чем обычно.

Кроме того, политика разных процессоров будет касаться и среднебюджетной модели Samsung Galaxy A53. Она станет первым аппаратом линейки Galaxy A5x, который будет продаваться как с SoC Exynos, так и с SoC Snapdragon.

Известно, что одна версия телефона получит Exynos 1200. А вот вторая может получить Snapdragon 778G или Snapdragon 778G Plus.

В каких странах какие модели выйдут, пока непонятно.