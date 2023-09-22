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14:00, 22 сентября 2023
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Теперь iPhone вместо мамы следит, чтобы вы не подносили телефон близко к лицу

Функция стала доступна с выходом iOS 17

В операционных системах iOS 17 и iPadOS 17 наконец появилась новая функция Screen Distance, призванная предотвратить перенапряжение глаз и снизить риск развития близорукости, особенно у детей. Эта функция рекомендует пользователям поддерживать здоровое расстояние от экранов iPhone и iPad, в идеале - не менее 30 см.

Функция Screen Distance работает путем измерения расстояния между экраном устройства и глазами пользователя с помощью фронтальной камеры. Важно отметить, что при этом не происходит захвата изображений или видео, а собранные данные остаются на устройстве и не передаются в Apple.

Чтобы использовать функцию Screen Distance в iOS 17:

  • Откройте приложение "Настройки" на iPhone или iPad с Face ID.

  • Выберите пункт “Экранное время”, а затем нажмите на пункт Расстояние до экрана.

  • Нажмите “Продолжить”, а затем “Включить Screen Distance”.

После активации функции Screen Distance она будет отслеживать расстояние до экрана и выводить всплывающее уведомление, если вы держите устройство слишком близко в течение длительного времени.

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