Теперь iPhone вместо мамы следит, чтобы вы не подносили телефон близко к лицу

Теперь iPhone вместо мамы следит, чтобы вы не подносили телефон близко к лицуФункция стала доступна с выходом iOS 17
В операционных системах iOS 17 и iPadOS 17 наконец появилась новая функция Screen Distance, призванная предотвратить перенапряжение глаз и снизить риск развития близорукости, особенно у детей. Эта функция рекомендует пользователям поддерживать здоровое расстояние от экранов iPhone и iPad, в идеале - не менее 30 см.
Функция Screen Distance работает путем измерения расстояния между экраном устройства и глазами пользователя с помощью фронтальной камеры. Важно отметить, что при этом не происходит захвата изображений или видео, а собранные данные остаются на устройстве и не передаются в Apple.
Чтобы использовать функцию Screen Distance в iOS 17:
Откройте приложение "Настройки" на iPhone или iPad с Face ID.
Выберите пункт “Экранное время”, а затем нажмите на пункт Расстояние до экрана.
Нажмите “Продолжить”, а затем “Включить Screen Distance”.
После активации функции Screen Distance она будет отслеживать расстояние до экрана и выводить всплывающее уведомление, если вы держите устройство слишком близко в течение длительного времени.