Теперь iPhone вместо мамы следит, чтобы вы не подносили телефон близко к лицу

Функция Screen Distance работает путем измерения расстояния между экраном устройства и глазами пользователя с помощью фронтальной камеры. Важно отметить, что при этом не происходит захвата изображений или видео, а собранные данные остаются на устройстве и не передаются в Apple.

Чтобы использовать функцию Screen Distance в iOS 17:

Откройте приложение "Настройки" на iPhone или iPad с Face ID.

Выберите пункт “Экранное время”, а затем нажмите на пункт Расстояние до экрана.

Нажмите “Продолжить”, а затем “Включить Screen Distance”.

После активации функции Screen Distance она будет отслеживать расстояние до экрана и выводить всплывающее уведомление, если вы держите устройство слишком близко в течение длительного времени.