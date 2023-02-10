Теперь можно наглядно сравнить 3D-модели смартфонов в интернете перед их покупкой

19:54, 10 февраля 2023
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Теперь можно наглядно сравнить 3D-модели смартфонов в интернете перед их покупкойДля сравнения доступны более 700 моделей
Издание GSMArena представило 3D-инструмент для наглядного сравнения смартфонов. Прямо в окне браузера можно покрутить модельки телефонов и увидеть разницу между ними.
Фото: Unsplash
Издание сделало этот проект в партнёрстве с Binkies 3D. Для сравнения можно выбрать из списка более 700 смартфонов. Попробовать онлайн-инструмент можно по этой ссылке (интерфейс на английском).
GSMArena
Кроме того, можно переключаться между различными вариантами цвета для двух телефонов. Модели даже показывают, как отражается свет от панелей устройств, если они не матовые.