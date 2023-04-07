Теперь найти потерянный Android-смартфон можно будет, даже если он выключен

Теперь найти потерянный Android-смартфон можно будет, даже если он выключенВ iOS уже такое есть
Google работает над улучшением своего сервиса «Найти устройство», который помогает пользователям отыскать потерянные или украденные смартфоны. Исследователь Куба Войцеховски нашёл в коде Android 14 функцию Pixel Power-off Finder, которая позволит находить устройства Pixel даже в выключенном состоянии.
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Новая функция требует наличия специальных аппаратных компонентов в смартфоне, поэтому неизвестно, будет ли она доступна на текущих моделях Pixel или только на будущих.
Аналогичная функция уже реализована в iOS 15 и новее, где для поиска выключенных iPhone используется чип Always-on Processor. Кроме того, Google также разрабатывает систему «Сеть Локатора», которая будет объединять смартфоны Android в сеть посредством Wi-Fi и Bluetooth для определения местоположения утерянных устройств без интернета или питания.