Теперь официально: iQOO 15 получит флагманский Snapdragon 8 Elite Gen 5

Интересно, что iQOO 15 станет одним из первых глобальных смартфонов, которые будут поставляться с оболочкой OriginOS 6 «из коробки». До сих пор эта система была доступна только в Китае, а за пределами страны устройства vivo и iQOO использовали Funtouch OS.

Ранее бренд раскрыл и другие особенности новинки. iQOO 15 получит 6,85-дюймовый дисплей с разрешением QHD и частотой обновления 144 Гц, а также отдельный игровой чип Q3. Камера будет включать перископический телеобъектив. Задняя крышка в одной из версий сможет менять цвет.

Запуск iQOO 15 в Китае ожидается уже в следующем месяце, а мировая премьера должна состояться до конца года.